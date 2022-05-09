Влітку Рома спробує підписати грецького фулбека.
Константінос Цимікас, Getty Images
09 травня 2022, 13:59
Лівий захисник Ліверпуля Константінос Цимікас у літнє трансферне вікно може перебратися до італійської Серії А.
Як повідомляє Calciomercato, у підписанні 25-річного грека зацікавлена римська Рома.
За інформацією джерела, у таборі "вовків" футболіста особисто хоче бачити головний тренер Жозе Моуріньо.
Зазначимо, що Цимікас у Ліверпулі задовольняється роллю запасного. У поточному сезоні на його рахунку 22 матчі у всіх турнірах (11 — в АПЛ) та 6 результативних передач.