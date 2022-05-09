Италия

Влітку Рома спробує підписати грецького фулбека.

Лівий захисник Ліверпуля Константінос Цимікас у літнє трансферне вікно може перебратися до італійської Серії А.

Як повідомляє Calciomercato, у підписанні 25-річного грека зацікавлена ​​римська Рома.

За інформацією джерела, у таборі "вовків" футболіста особисто хоче бачити головний тренер Жозе Моуріньо.

Зазначимо, що Цимікас у Ліверпулі задовольняється роллю запасного. У поточному сезоні на його рахунку 22 матчі у всіх турнірах (11 — в АПЛ) та 6 результативних передач.