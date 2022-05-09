Италия

Колектив Вінченцо Італьяно наздогнав підопічних Жозе Моуріньо за набраними очками.

Лічені тижні залишаються до офіційного завершення чергового клубного європейського сезону, тому зараз команди тільки й зайняті тим, що посилено вишукують собі якнайліпші місце в турнірній таблиці. Чи не найбільш цікавою в цьому плані є італійська Серія A, де команди в єврокубковій зоні тільки-но дізналися про те, які клуби представлять країну в наступному розіграші Ліги чемпіонів УЄФА, а от із Лігою Європи ситуація досі залишалася невизначеною.

Зокрема, відкритим залишалося питання щодо участі Фіорентини в цьому змаганні, факт чого опинився під великим сумнівом через одразу три поспіль поразки колективу Вінченцо Італьяно в попередніх зустрічах. І хоча невдачу в протистоянні проти Мілану ще можна було пояснити жагою до перемогу збоку суперників, то програш Удінезе та Салернітані геть не пасував до амбіцій "лілій".

У Роми, яка втримувала за собою шосту сходинку, справи йшли не кращим чином, але можливість збільшити відрив від Фіорентини та Аталанти за рахунок більш пізно проведеного матчу розглядалася Жозе Моуріньо на рівні з виходом до фіналу Ліги конференцій.

Фіорентина та її фанати була заряджена на боротьбу вже з перших секунд, а ось Рома, схоже, залишила всі сили в матчі-відповіді проти англійського Лестера, через що не встигла відновитися для гри майже в ідентичному складі. А тут ще й несподіваний пенальті звалився на плечі "вовків" уже на самому початку гри, коли необережним рухом на правому фланзі власного штрафного на третій хвилині Карсдорп збив із ніг Гонсалеса, а Ніколас уже за дві хвилини пробив прицільно в лівий кут.

"Лілії" забажали не збавляти обертів після власного швидкого успіху, тоді як суперники марно спробували зачепитися за контроль м’яча. "Вовки" отримали додаткові проблеми на свою голову вже незабаром, коли сольний прохід Бонавентури на правий фланг штрафного завершився прицільним ударом у той самий кут, який тільки нещодавно вражав його партнер по команді. Відійти від шоку на стартових хвилинах для колективу Жозе Моуріньо виявилося дуже важкою задачею, тому до кінця першого тайму Теммі Абрахам більше стрибав на одному місці у спробах запросити м’яча в партнерів, аніж брав участь у атаках власної команди.

Фіорентині залишалося лише знайти можливості поперерві позбавити суперників контролю м’яча, бо аж занадто римляни почали переважати в цьому компоненті незадовго до відходу на технічну паузу. Утім, для Роми все могло закінчитися ще в середині першої половини гри, коли той-таки Бонавентура в два дотики в центрі штрафного завершив передачу з лівого флангу від Бірагі, але той устиг забігти до офсайду до цього. У цілому, господарі провели чи не найбільш виважений тайм у поточному сезоні.

Жозе під час перерви вигадав випустити на поле Дзаньоло задля підвищення загальної швидкості атак власної команди, проте відчутних поліпшень у грі римлян не відбулося. Фіорентина атакувала менш інтенсивно, бо суперники продовжували контролювати м’яч, але на ударні позиції гравців Роми ніхто підпускати не збирався, тому суто від статистичних показників особливої користі не було.

Зрештою, другий тайм був значно менш цікавим, аніж гра до перерви, тому найбільшою подією за весь ігровий час стало повернення на поле Леонардо Спінаццоли, який через жахливу травму ще під час виступів за збірну Італії на тріумфальному чемпіонаті Європи-2020 пропустив майже весь поточний сезон. На цьому гарні новини для вболівальників "вовків" себе вичерпали.

У наступному турі Фіорентина зіграє гостьовий матч проти генуезької Сампдорії, а Рома на власному полі зіграє проти Венеції.— Рома 2:0Гонсалес, 5 (пен.), Бонавентура, 11Терраччано — Венуті, Міленкович, Ігор, Бірагі (Терзіч, 90+1) — Бонавентура (Малех, 76), Амрабат, Дункан — Гонсалес (Кальєхон, 90+1), Артур Кабрал (Пьонтек, 76), Іконе (Сапонара, 90).Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс — Карсдорп (Спінаццола, 89), Крістанте, Олівейра (Дзаньоло, 46), Верету, Залевські (Ель Шаараві, 66) — Лор. Пеллегріні (Перес, 75), Абрахам (Шомуродов, 90).Попередження: Амрабат, Бонавентура, Дункан — Манчіні