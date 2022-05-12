Италия

Захисник провів у команді 17 років.

Туринський Ювентус напередодні в додатковий час поступився в фінальному поєдинку за Кубок Італії міланському Інтеру (2:4), через що залишився без можливості потримати в руках бодай якийсь трофей у поточному сезоні.

Окрім розчарування від прикрої поразки принциповому супернику, "зебри" також були поставлені перед уже й без того відомим фактом — досвідчений захисник Джоржо К’єлліні залишить клуб після завершення поточного сезону.

"Я поступаюся місце молодим. Наступного року мене вже не буде тут.

У понеділок я попрощаюся зі своїм рідним стадіоном, а Фіорентина стане моїм останнім суперником у складі Ювентуса.

Я з радістю прощаюся з цією командою, найбільшим уболівальником якої буду залишатися й надалі, тому що Юве завжди залишиться в моєму серці", — заявив італійський виконавець.

Зауважимо, що з моменту трансферу з Фіорентини влітку 2004 року, уже 37-річний футболіст більше жодного разу не змінював місце роботи.

За 17 років виступів у складі "зебр" захисник відіграв 559 матчів у всіх турнірах, забивши 36 голів та віддавши 25 гольових передач.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про наступний можливий клуб для К’єлліні.