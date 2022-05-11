Северная Америка

Досвідчений захисник усе ближче знаходиться до трансферу в МЛС.

Завершення сезону-2021/22 для центрального захисника туринського Ювентуса Джорджо К’єлліні обіцяє стати визначальним для всієї його професійної кар’єри.

По-перше, 37-річний виконавець уже встиг повідомити на загал про те, що остаточно припинить виступи за національну команду Італії, у складі якої здобував титул чемпіону Європи влітку минулого року.

По-друге, його контракт із туринським Ювентусом добігає кінця через рік, однак уже зараз досвідчений виконавець бажає змінити місце роботи.

Раніше повідомлялося про велику ймовірність продовження виступів К’єлліні в МЛС, а відомий італійський журналіст Фабріціо Романо напередодні тільки підтвердив цю інформацію.

Зокрема, зазначається, що серед претендентів на вікового виконавця присутній Лос-Анджелес, який наразі лідирує в Західній конференції.

Цього сезону через постійні пошкодження К’єлліні зіграв лише в 23 матчах за туринський клуб.