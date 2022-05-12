Италия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Кубку Італії.

У фінальному поєдинку цьогорічного розіграшу Кубку Італії поміж собою зійшлися два непримиренні супротивники: туринський Ювентус та міланський Інтер. Запекла боротьба команд в основний час зустрічі подарувала нам одразу чотири голи, після чого гра перейшла в не менш видовищний овертайм, у якому "змії" зняли всі питання щодо переможця зусиллями Івана Перішича ще в першій половині додаткового часу.

Огляд матчу:

Ювентус — Інтер 2:4

Голи: Алекс Сандро, 50, Влаховіч, 52 — Барелла, 7, Чалханоглу, 80 (з пенальті), Перішич, 98 (з пенальті), 102.

Ювентус: Перін — Алекс Сандро, де Лігт, Кьелліні (Артур, 84), Даніло (Мората, 41) — Бернардескі (Бонуччі, 67), Рабіо, Закарія (Локателлі, 67), Куадрадо — Влаховіч, Дібала (Кін, 99).

Інтер: Хандановіч — Шкрініар, де Врей, Д'Амброзіо (Дімарко, 64 (Бастоні, 116)) — Дарміан (Думфріс, 64), Барелла, Брозовіч, Чалханоглу (Відаль, 90+1), Перішич — Джеко (Корреа, 63), Мартінес (Санчес, 90+1).

Попередження: Локателлі — Брозовіч, Відаль.

Церемонія нагородження: