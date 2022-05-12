Италия

Перемогу "нерадзуррі" забезпечив дубль Перішича у додатковий час.

Міланський Інтер у фіналі Кубку Італії у додатковий час обіграв туринський Ювентус з рахунком 4:2.

Рахунок у матчі було відкрито вже на сьомій хвилині зустрічі, коли відзначився Барелла. Потім на початку другого тайму "стара синьйора" відповіла двічі — спочатку Алекс Сандро на 50 хвилині зрівняв рахунок, а за дві хвилини Влахович вивів свою команду вперед.

"Нерадзуррі" змогли зрівняти рахунок на 80 хвилині, коли голом із пенальті відзначився Чалханоглу.

У додатковий час перемогу Інтеру забезпечив оформлений дубль у виконанні Перішича – при цьому перший м'яч він забив із одинадцятиметрової позначки.

Таким чином, Інтер увосьме у своїй історії став володарем Кубка Італії. "Нерадзуррі" не перемагали у турнірі з 2011 року – при цьому навіть у фінал команда з Мілану не потрапляла.

В історії турніру вісім трофеїв – це третій результат. Більше виграли Ювентус та Рома – 14 та 9 відповідно.

Ювентус — Інтер 2:4

Голи: Алекс Сандро, 50, Влаховіч, 52 — Барелла, 7, Чалханоглу, 80 (з пенальті), Перішич, 98 (з пенальті), 102.

Ювентус: Перін — Алекс Сандро, де Лігт, Кьелліні (Артур, 84), Даніло (Мората, 41) — Бернардескі (Бонуччі, 67), Рабіо, Закарія (Локателлі, 67), Куадрадо — Влаховіч, Дібала (Кін, 99).

Інтер: Хандановіч — Шкрініар, де Врей, Д'Амброзіо (Дімарко, 64 (Бастоні, 116)) — Дарміан (Думфріс, 64), Барелла, Брозовіч, Чалханоглу (Відаль, 90+1), Перішич — Джеко (Корреа, 63), Мартінес (Санчес, 90+1).

Попередження: Локателлі — Брозовіч, Відаль.