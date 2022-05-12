Италия

Фахівець розповів про гру у Кубку Італії.

Головний тренер міланського Інтера Сімоне Індзагі висловився після перемоги у фіналі Кубка Італії над Ювентусом.

"Ми показали дуже якісну гру проти дуже сильного суперника. Ми добре справлялися в перші півгодини, але трохи зменшили темп ближче до перерви. У другому таймі ми грали не найкращим чином, пропустивши два абсолютно необов'язкові голи. Потрібно було діяти уважніше.

Втім, наша команда ніколи не здається. Коли мені була потрібна реакція, то від цієї команди я отримував її з липня по сьогоднішній день – суцільний шквал емоцій.

У нас залишилася пара матчів у Серії А, і ми хочемо завершити сезон якнайкраще. Ми заслуговуємо насолодитися цим моментом, минуло десятиліття з того часу, як ми вигравали Кубок або Суперкубок Італії, тому я радий за наш клуб, за наших чудових хлопців та вболівальників, які підтримували нас від початку до кінця", — розповів Індзагі.