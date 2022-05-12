Италия

Швейцарці вважають цінник гравця завищеним.

Ще під час паузи перед початком поточного сезону міланський Інтер визначився з долею одного зі своїх вихованців — нападника Себастьяно Еспозіто, який відправився в свою першу довгострокову оренду за часи професійної кар’єри.

Виступи 19-річного футболіста в складі швейцарського Базеля за цей майже рік часу можна вважати вдалими, бо за 32 гри (1784 хвилини) йому вдалося відзначитися шістьма забитими м’ячами та дев’ятьма результативними передачами.

Однак навіть цей рівень ігрових кондицій не запевнив другу за силою, на поточний момент, команду Швейцарії в тому, аби заплатити 10 млн євро, які бажає побачити за свого футболіста керівництво "змій".

До речі, Інтер також не дуже-то й планує залучати Еспозіто до гри в складі основної команди, та вже готує для нього плани щодо наступної оренди.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, Емполі вже встиг зробити запит на переведення виконавця до свого складу.