Германия

Нападник Ювентуса може опинитися в іншому чемпіонаті.

Подальша доля нападника туринського Ювентуса Пауло Дібали перед початком літньої трансферної кампанії є невизначеною, бо контракт гравця з клубом закінчується вже найближчим часом, а "б’янконері" не бажають продовжувати з ним відносини.

Зрештою, уже навіть встигла з’явитися інформація про те, що 28-річний виконавець встиг обрати в якості подальшого місця роботи міланський Інтер.

Проте, допоки угоди зі "зміями" не було підписано, дортмундська Боруссія планує зробити спробу отримати відомого виконавця до свого складу.

"Джмелі" запропонували футболісту 4,5 млн євро на рік заробітної платні та гарантію перебування в статусі ключової для клуба фігури на тлі можливого трансферу Ерлінга Голанда.

Як повідомляє італійська преса, Дібала взяв до уваги цю пропозицію, але наразі не веде переговорів із жодним клубом, концентруючи увагу на завершенні сезону в Ювентусі.

У цьому футбольному році на рахунку Пауло вже 35 матчів, у яких він відзначився 14 голами та шістьма гольовими передачами.