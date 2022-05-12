Италия

Французький хавбек планує грати у Серії А.

Поль Погба хоче перейти до Ювентусу, повідомляє Manchester Evening News.

За інформацією джерела, 29-річний футболіст вважає за краще повернення до Італії, ніж перехід до ПСЖ.

Контракт Погба із Манчестер Юнайтед завершується 30 червня.

У сезоні-2021/22 на рахунку Погба 20 матчів у Прем'єр-лізі, один забитий м'яч та дев'ять асистів.

Нагадаємоб що раніше Погба попередив одноклубників, що залишає Манчестер Юнайтед.