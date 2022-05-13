Италия

Нігерієць бажає залишитись в клубі.

Відомі європейські топ-клуби націлені на підписання літом лідера атаки Наполі нігерійця Віктора Осімгена.

Сам футболіст заперечує свій можливий відхід з клубу та вважає, що йому пощастило працювати з Лучано Спаллетті.

"На мою думку, тренер Наполі Лучано Спаллетті – це топ-менеджер. Вважаю, що саме він та його штаб допомогли мені вдосконалити свої вміння на футбольному полі, особливо в плані переміщень.

Я сподіваюся залишитися в Наполі та продовжити цей шлях разом із тренером впродовж наступних років", — сказав Осімген.

Нагадаємо, що нігерійський форвард зацікавив Мілан та деякі клуби з АПЛ після вдалого сезону у Серії А.