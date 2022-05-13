Наставник Роми висловився напередодні матчу проти Венеції.
жозе моуріньо, getty images
13 травня 2022, 18:15
В тридцять сьомому турі італійської Серії А Рома вдома зустрінеться із Венецією.
Головний тренер римлян Жозе Моуріньо висловився щодо майбутнього поєдинку, в тому числі згадавши із суддівство.
"Наша ціль незмінна — зайняти п'яте або шосте місце. Ми втомились від суддівських помилок та ВАРу, тому дуже сподіваюсь, що цього разу все буде добре.
Мхітарян травмований та грати проти Венеції не буде — це навіть не обговорюється. Ми не маємо два рівноцінних склади, щоб проводити кожен матч на топ-рівні. Так, я дещо зміню склад, але це не буде у виді 8-9 замін.
Ми маємо дуже добрі стосунки із Прімаверою, тому в нас немає проблем із тим, щоб викликати молодих гравців. Я не поділяю молодих гравців на Залевскі та інших — це не так. Грає той, хто більш готовий", — розповів португальский фахівець.
Відзначимо, що матч Рома — Венеція відбудеться завтра о 21:45 за київським часом.