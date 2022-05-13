Италия

Наставник Роми висловився напередодні матчу проти Венеції.

В тридцять сьомому турі італійської Серії А Рома вдома зустрінеться із Венецією.

Головний тренер римлян Жозе Моуріньо висловився щодо майбутнього поєдинку, в тому числі згадавши із суддівство.

"Наша ціль незмінна — зайняти п'яте або шосте місце. Ми втомились від суддівських помилок та ВАРу, тому дуже сподіваюсь, що цього разу все буде добре.

Мхітарян травмований та грати проти Венеції не буде — це навіть не обговорюється. Ми не маємо два рівноцінних склади, щоб проводити кожен матч на топ-рівні. Так, я дещо зміню склад, але це не буде у виді 8-9 замін.

Ми маємо дуже добрі стосунки із Прімаверою, тому в нас немає проблем із тим, щоб викликати молодих гравців. Я не поділяю молодих гравців на Залевскі та інших — це не так. Грає той, хто більш готовий", — розповів португальский фахівець.

Відзначимо, що матч Рома — Венеція відбудеться завтра о 21:45 за київським часом.