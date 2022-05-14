Италия

Форвард Мілану розповів про тих футболістів, з кого бере приклад на полі.

Нападник Мілану та збірної Португалії Рафаель Леау розповів про футболістів, на яких ориєнтується та вважає своїми кумирами на полі.

"Роналду, Неймар, Мбаппе та Роналдіньо — мої футбольні кумири. Ще назову Ібрагімовича, бо інакше він мене вб'є, а я ще хочу пожити.

Якщо серйозно, то мені дуже комфортно в Мілані, тут я почуваюсь себе щасливим. Зараз вся команда налаштована на успіх, а кінцева наша ціль — перемога в Лізі чемпіонів", — розповів футболіст для Football Italia.

В поточному сезоні Леау зіграв 40 матчів у футболці Мілану, забивши при цьому 13 м'ячів та віддавши 9 результативних передач.

Раніше повідомлялось, що Мілан готовий продовжити контракт із 22-річним форвардом.