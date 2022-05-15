Италия

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчу Серії А.

Мілан у рамках поєдинку тридцять сьомого туру чемпіонату Італії прийме на своєму полі Аталанту.

Мілан — Аталанта

Неділя, 15 травня, 19:00. Стадіон Джузеппе Меаца, Мілан. Головний арбітр зустрічі – Даніеле Орсато.

Мілан підходить до поєдинку на першому рядку турнірної таблиці з вісімдесятьма балами. Команда Стефано Пьолі випереджає найближчого суперника, Інтер, на два очки. Календар Мілана в частині сезону, що залишилася, досить непростий — гра проти Аталанти, а потім зустріч із Сассуоло, але команда Пьолі явно націлена на шість очок.

У минулому турі чемпіонату Італії Мілан гостював у Верони і здобув вольову перемогу з рахунком 3:1. В останніх чотирьох іграх команда Сетфано Пьолі здобула чотири перемоги, а тому перебуває у чудовій формі та відмінному психологічному стані. Останнім часом Мілану часто доводиться показувати характер та переламувати перебіг зустрічі, а тому немає сумнівів, що команда зробить усе, щоб перемогти.

Аталанта, у свою чергу, знаходиться на восьмому рядку турнірної таблиці та намагається забратися до зони єврокубків. На даний момент бергамаски мають стільки ж очок, скільки Рома та Фіорентина, але поступаються за додатковими показниками. У минулому турі Аталанта грала проти Спеції та здобула перемогу з рахунком 3:1.

Статистика особистих зустрічей у цьому протистоянні в останніх п'яти матчах на полі Мілана говорить на користь Аталанти — дві перемоги та три нічийні результати.

Джан П'єро Гасперіні не зможе розраховувати на Пеццелью, Ілічіча та Толоя, тоді як Стефано Пьолі доведеться обійтися без Кьяєра.

Орієнтовні склади:

Не зіграють: Кьяєр — Пеццелья, Толой, Ілічіч

Цікаві факти:

В останніх 7 домашніх матчах Мілана (Серія А) було забито менше 2,5 голів.

Мілан не програв у останніх 14 матчах (Серія А).

Мілан не забивав у 6 із 7 останніх домашніх матчів (Серія А).

Було забито понад 2,5 голи в 6 з останніх 7 матчів Аталанти (Серія А).

Аталанта не програла в останніх 7 виїзних матчах проти Мілана у всіх змаганнях.