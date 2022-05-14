Италия

Відбулися чергові матчі 37 туру італійської Серії А.

Завершилися чергові поєдинки у рамках 37 туру італійської Серії А.

У першій грі Торіно мінімально обіграв Верону з рахунком 1:0. Єдиний та переможний гол був забитий у середині першого тайму, коли на 19 хвилині відзначився Брекало.

Після цього туру Торіно набрав 50 очок і посідає десяте місце у турнірній таблиці Серії А, а у Верони 52 бали та дев'ятий рядок.

Верона — Торіно 0:1

Гол: Брекало, 19.

У другому матчі Спеція в гостях обіграла Удінезе з рахунком 3:1. Господарі першими відкрили рахунок на 26 хвилині, коли влучним ударом відзначився Моліна. Потім ще до кінця першого тайму гості вразили ворота суперника двічі, зусиллями Верде та Гьясі.

На старті другого тайму результативним ударом відзначився Маджоре, який збільшив перевагу своєї команди. Наприкінці матчу Спеція могла ще раз забити, але Манай не реалізував пенальті. Останнє слово було за господарями – на 94 хвилині вистрілив Марі.

Українець Віктор Коваленко вийшов на поле на 84 хвилині, замінивши Гьясі. За відведений час українець не встиг відзначитись результативними діями.

Після 37 ігор Спеція набрала 36 очок і займає 15 місце, а в Удінезе — 44 бали та 12 рядок.

Удінезе — Спеція 2:3

Голи: Моліна, 26, Марі, 90+4 — Верде, 35, Гьясі, 45+3, Маджоре, 47.