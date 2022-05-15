До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку.
Рома - Венеція, getty images
15 травня 2022, 00:52
Рома в рамках поєдинку тридцять сьомого туру чемпіонату Італії приймала на своєму полі Венецію та зіграла внічию.
Римляни влаштували справжній штурм воріт суперника, але змогли лише поновити паритет наприкінці зустрічі.
Огляд матчу:
Рома – Венеція 1:1
Голи: Шомуродов, 76 — Окереке, 1
Рома: Руй Патрісіу — Смоллінг, Кумбула (Ель-Шаараві, 46), Ібаньєс — Мейтленд-Найлз (Карсдорп, 46), Верету (Шомуродов, 60), Крістанте, Пеллегріні, Спінаццола (Залевські, 46) — Перес, Абрахам.
Венеція: Мяєнпяа — Матею (Свобода, 65), Кальдара, Чеккароні, Ампаду, Хапс — Вакка (Фьорділіно, 28), Чрнігой (Ебуехі, 80), Кійїн, Араму (Перець, 65) — Окереке (Юнсен, 8)