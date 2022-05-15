Италия

Клуб також претендує на досвідченого гравця.

Не так давно у пресі з'явилась новина про можливий трансфер колумбійського форварда Аталанти Луїса Муріеля до Роми.

Ходять чутки, що нібито особисто головний тренер Роми Жозе Моуріньо готовий запросити 31-нападника до клубу та розраховує на нього.

Як повідомляє видання Juventusnews24 із посиланням на Gazzetta dello Sport, туринський Ювентус готов поборотися з Ромою за право підписати Муріеля.

За їх інформацією, "стару сеньору" приваблює достатньо низька трансферна вартість та невисока заробітна плата гравця.

В Аталанті він за рік отримує трохи більше двох мільйонів євро, але у босів Ювентуса, можливо, запросить більше.