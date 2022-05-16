Италия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії.

Мілан у домашньому поєдинку 37-го туру італійської Серії A продовжив власний шлях до чемпіонського титулу, обігравши бергамаську Аталанту. Два пропущені м’ячі в другому таймі поставили під велике питання можливість "Богині" зіграти в наступному розіграші єврокубків.

Огляд матчу:

Мілан — Аталанта 2:0

Голи: Леау, 56, Ернандес, 75

Мілан: Меньян — Калабрія (Флоренці, 80), Калулу, Томорі, Ернандес — Тоналі (Беннасер, 63), Кесс'є — Салемакерс (Мессіас, 54), Круніч, Леау — Жиру (Ребіч, 54).

Аталанта: Муссо — Паломіно (Демірал, 79), Фройлер, Джимсіті — Гатебур (Скалвіні, 80), Копмейнерс, де Роон, Дзаппакоста — Пессіна — Муріель (Сапата, 55), Пашаліч (Маліновський, 55).

Попередження: Жиру, Кесс’є — Копмейнерс, Маліновський.

Джерело: MEGOGO.