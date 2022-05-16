Италия

Неаполітанці вирішили не продовжувати орендну угоду з англійським центрбеком і не оформляти його трансфер.

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Аксель Туанзебе, який виступає на правах оренди за Наполі, не продовжить виступи на стадіоні імені Дієго Армандо Марадони наступного сезону.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, неаполітанці не розраховують на 24-річного англійця, тому він повернеться до Манчестер Юнайтед.

Зазначимо, що починаючи з січня цього року Туанзебе провів лише десять хвилин у Серії А та 120 хвилин у Кубку Італії.

На цьому етапі наступний крок у кар'єрі англійського центрбека невідомий.