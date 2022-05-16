Италия

Завершився матч 37 туру чемпіонату Італії.

У рамках передостаннього туру Серії А Сампдорія приймала Фіорентину.

Господарі без особливих труднощів здолали гостей, відправивши до їхніх воріт чотири голи, на що "фіалки" зуміли відповісти лише один раз.

Сампдорія – Фіорентина 4:1

Голи: Феррарі, 16, Куальярелла, 30 Торсбю, 71, Сабірі, 83 – Гонсалес, 89 (з пенальті).

Сампдорія: Аудеро (Равалья, 86), Берешинський, Коллі, Феррарі, Ауджелло, Кандрева (Дамсгор, 82), Сабірі, Рінкон, Торсбю, Роналду Вієйра (Трімболі, 86), Куальярелла (Капуто, 65).

Фіорентина: Терраччано, Венути (Терзіч, 74), Ігор Жуліо, Міленкович, Бірагі, Бонавентура, Данкан (Мале, 46), Торрейра (Сапонара, 74), Іконе (Кальєхон, 66), Артур (Піонтек, 66), Гонсалес.

Попередження: Торрейра (14), Гонсалес (15), Роналду Вієйра (18), Мале (69), Трімболі (89).

Вилучення: Коллі (90).