Италия

Український півзахисник відзначив ювілей.

В рамках 37-го туру чемпіонату Італії Аталанта вирушила на виїзд до Мілана (0:2). У цій грі на заміну вийшов Руслан Малиновський, відігравши 35 хвилин.

Це означає, що 29-річний футболіст провів 100 матчів у Серії А. На його рахунку 22 голи та 20 результативних передач.

Малиновський проводить третій сезон у складі Аталанти, перейшовши з бельгійського Генка у 2019 році.

У поточному сезоні він провів 30 матчів у Серії А: на його рахунку 6 голів та 4 асисти.