Италия

Футболіст завершив свої виступи за туринців.

В рамках 37 туру італійської Серії А туринський Ювентус зіграв у гольову нічию проти Лаціо (2:2).

Цей матч став останнім у футболці клубу не тільки для Пауло Дібали, а й для багаторічного капітана "старої сеньйори" Джорджо Кьєлліні.

"Я завжди казав, що хочу піти на високому рівні, що відповідає моїй кар'єрі, і я досяг цього. Це був важкий рік для Ювентуса, але я зміг проявити себе на своєму рівні на полі, і це дало мені поштовх, щоб відійти вбік і дати дорогу молодшим гравцям.

Тепер, після того, як їх обіймали та захищали, для них настав час взяти на себе відповідальність. Я чудово розумію, що підрізав крила деяким молодим гравцям у Ювентусі. Так що їм час летіти, і я їх підтримуватиму".

"Мій план полягав у тому, щоб дограти сезон і вийти на чемпіонат світу, бо після перемоги на Євро я відчув, що можу бути частиною цього. Очевидно, я все одно залишив би місце іншим, але, на жаль, все пішло не так, як ми хотіли.

Тепер я залишаю Ювентус та збірну у добрих руках із талановитими молодими гравцями, які готові приступити до роботи. Сьогодні я провів на полі 17 хвилин – по одній на кожен рік у Ювентусі", — зізнався Кьєлліні.