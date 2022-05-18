Италия

Футболіст залишає Італію влітку.

Італійський захисник Джорджо Кьєлліні, який залишає Ювентус влітку на правах вільного агента, може переїхати в MLS.

Єдиний варіант, який має 37-річний захисник і який його влаштовує — 1,5 річний контракт із Лос-Анджелесом.

Як стало відомо журналісту Альфредо Педуллі, Інтер Майамі раніше проявляв інтерес до футболіста, але далі справа не пішла.

Нагадаємо, що Кьєлліні виступав за "стару сеньору" протягом 17 років (з 2005 по 2022 рік). Також він має досвід ігор за Ліворно та Фіорентину.