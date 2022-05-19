Италия

Туринський клуб виривається в лідери перегонів за півзахисником.

Півзахисник англійського Манчестер Юнайтед Поль Погба найближчого трансферного вікна буде одним із найбільш привабливих виконавців для інших команд, бо його поточний контракт із "Червоними дияволами" завершується вже наприкінці поточного сезону.

Юнайтед не виявляють бажання продовжувати відносини з одним із виконавців, який раніше виступав у академії клубу, тому з великою часткою імовірності він змінить місце роботи.

Основним претендентом на підписання 29-річного футболіста є туринський Ювентус, який, за повідомленням італійської преси, уже підготував пропозицію Погба щодо можливого контракту.

8 млн євро зарплатні на рік та 2-3 млн євро бонусів — із такої суми "Стара Синьйора" розпочне вести перемовини з представниками Поля вже найближчим часом.

Також повідомляється, що Манчестер Юнайтед уже був попереджений про контакти Юве з агентами півзахисника, а французький Парі Сен-Жермен уже остаточно вийшов із перемовин.