Италия

Півзахісник Ювентуса все ще може змінити чемпіонат.

Лондонський Арсенал продовжує пошук ймовірного підсилення складу під час літнього трансферного вікна.

Взимку "каноніри" зазнали невдачі при перемовинах із Ювентусом щодо півзахісника "бьянконері" Артура Мело, однак англійський клуб досі зберігає інтерес к футболісту, повідомляє Ніколо Скіра.

Окрім Арсенала в своєму складі Артура також не проти бачити і представники іспанського Бетісу.

В поточному сезоні на рахунку бразильця 31 матч у футболці Ювентуса, в яких футболіст зміг віддати одну гольову передачу.

Раніше повідомлялось про інтерес Арсенала до ще одного представника чемпіонату Італії.