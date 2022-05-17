Англия

"Каноніри" збираються підписати гравця із Серії А.

Арсенал розглядає різні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Екрем Конур, "каноніри" націлилися на захисника Удінезе Науеля Моліну.

Відзначимо, що в поточному сезоні Моліна вже встиг провести 36 матчів, забивши вісім голів та віддавши чотири гольові передачі.

Нагадаємо, що Ювентус має намір посперечатися з Атлетіко за захисника Удінезе Мануеля Моліну.