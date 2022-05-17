"Каноніри" збираються підписати гравця із Серії А.
Науель Моліна, getty images
17 травня 2022, 19:57
Арсенал розглядає різні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє журналіст Екрем Конур, "каноніри" націлилися на захисника Удінезе Науеля Моліну.
Відзначимо, що в поточному сезоні Моліна вже встиг провести 36 матчів, забивши вісім голів та віддавши чотири гольові передачі.
Нагадаємо, що Ювентус має намір посперечатися з Атлетіко за захисника Удінезе Мануеля Моліну.