Италия

Туринський клуб розмірковує над можливим ходом на трансферному ринку.

Мойзе Кін може повернутися до англійської Прем'єр-ліги, повідомляє Tuttomercatoweb.

За інформацією джерела, Ювентус хоче позбутися 22-річного футболіста після невдалого сезону.

Кін виступає за Ювентус на правах дворічної оренди з обов'язковим правом викупу за 28 мільйонів євро.

Існує варіант, за якого "б'янконері" викуплять футболіста, а потім — перепродадуть у Вест Гем або Арсенал.

У поточному сезоні Кін забив 6 голів і віддав 3 асиста у 43 іграх.