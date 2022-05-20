Окрім того, став відомий найкращий молодий футболіст чемпіонату Італії.
серія а
20 травня 2022, 20:15
Італійська Серія А визначила найкращих футболістів чемпіонату на кожній позиції.
Так, найкращим воротарем став представник Мілану Майк Меньян.
Найкращим захисником чемпіонату визнано футболіста Торіно Глейсона Бремера.
Найкращим півзахісником Серії А став підопічний Сімоне Індзагі Марцело Брозовіч.
Найкращим серед нападників став Чіро Іммобіле.
Окрім того, визначено найкращого гравця до 23 років — ним став форвард Наполі Віктор Осімген.