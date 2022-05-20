Італійська Серія А визначила найкращих футболістів чемпіонату на кожній позиції.

Так, найкращим воротарем став представник Мілану Майк Меньян.

Найкращим захисником чемпіонату визнано футболіста Торіно Глейсона Бремера.

Найкращим півзахісником Серії А став підопічний Сімоне Індзагі Марцело Брозовіч.

Найкращим серед нападників став Чіро Іммобіле.

Окрім того, визначено найкращого гравця до 23 років — ним став форвард Наполі Віктор Осімген.