Легендарний форвард має намір допомогти рідному клубу.
франческо тотті (праворуч), getty images
20 травня 2022, 21:20
Форвард Ювентуса Пауло Дібала залише свій клуб по завершенню сезону на правах вільного агента, чим мають намір скористатись низка європейських клубів.
Легендарний екс-форвард Роми Франческо Тотті хоче переконати аргентинського футболіста приєднатись саме до "вовків".
"Подивимось, чи зможу я переконати Пауло перейти до нашого клубу. Ми зустрінемось в понеділок на благодійному матчі і я зроблю все можливе", — цітує італійця Goal.
Тотті та Дібала приймуть участь в благодійному матчі на підтримку України, який організував Ето'о.
Матч вібудеться 23 травня в Мілані на стадіоні Сан-Сіро.