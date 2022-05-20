Италия

Легендарний форвард має намір допомогти рідному клубу.

Форвард Ювентуса Пауло Дібала залише свій клуб по завершенню сезону на правах вільного агента, чим мають намір скористатись низка європейських клубів.

Легендарний екс-форвард Роми Франческо Тотті хоче переконати аргентинського футболіста приєднатись саме до "вовків".

"Подивимось, чи зможу я переконати Пауло перейти до нашого клубу. Ми зустрінемось в понеділок на благодійному матчі і я зроблю все можливе", — цітує італійця Goal.

Тотті та Дібала приймуть участь в благодійному матчі на підтримку України, який організував Ето'о.

Матч вібудеться 23 травня в Мілані на стадіоні Сан-Сіро.