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Гра відбудеться 23 травня у Мілані.

Колишній гравець та головний тренер збірної України Андрій Шевченко візьме участь у благодійному матчі, який організував Самуель Ето'О. Гра відбудеться 23 травня на Сан-Сіро, у Мілані.

Мета ігри – допомогти біженцям з України.

У матчі візьмуть участь Ліонель Мессі, Жуліо Сезар, Хав'єр Дзанетті, Франческо Тотті, Пауло Дібала, Андреа Пірло, Філіппо Індзагі, Веслі Снейдер та інші.

"Я відразу відчув близькість Самюеля і цього проекту. Ми поділяємо наміри створити світ, вільний від дискримінації.

У такий момент я можу лише зробити собі доступним для моєї України та протягнути руку тим, хто втікає та живе в ужасі", — сказав Андрій Шевченко у коментарі Tuttomercatoweb.

Раніше повідомлялося, що Шевченко веде переговори щодо придбання Пескари.