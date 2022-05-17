Гра відбудеться 23 травня у Мілані.
АНДРІЙ ШЕВЧЕНКО, GETTY IMAGES
17 травня 2022, 16:00
Колишній гравець та головний тренер збірної України Андрій Шевченко візьме участь у благодійному матчі, який організував Самуель Ето'О. Гра відбудеться 23 травня на Сан-Сіро, у Мілані.
Мета ігри – допомогти біженцям з України.
У матчі візьмуть участь Ліонель Мессі, Жуліо Сезар, Хав'єр Дзанетті, Франческо Тотті, Пауло Дібала, Андреа Пірло, Філіппо Індзагі, Веслі Снейдер та інші.
"Я відразу відчув близькість Самюеля і цього проекту. Ми поділяємо наміри створити світ, вільний від дискримінації.
У такий момент я можу лише зробити собі доступним для моєї України та протягнути руку тим, хто втікає та живе в ужасі", — сказав Андрій Шевченко у коментарі Tuttomercatoweb.
Раніше повідомлялося, що Шевченко веде переговори щодо придбання Пескари.