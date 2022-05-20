Италия

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 38-го туру італійської Серії А, у якому зіграють Торіно та римська Рома.

Римська Рома планує вирішити всі питання щодо останнього місця в єврокубках від Італії на наступний сезон у гостьовому матчі 38-го туру Серії A проти Торіно.

Іван Юріч, після перемоги над Вероною (1:0), вирішив використати з перших хвилин Ансальді на лівому фланзі захисту, тоді як Побега відправився до центру поля.

Жозе Моуріньо, на тлі нічиєї проти Венеції (1:1), залучив до трійки захисту Манчіні, тоді як Олівейра розташується в центральній лінії, а Шомуродов складе пару форвардів із Абрахамом.

Торіно: Беріша — Аїна, Зіма, Родрігес, Ансальді — Лукіч, Річчі, Побега — Прат, Брекало — Белотті.

Запасні: Мілінковіч-Савіч, Джемелло, Іццо, П’яца, Санабрія, Едера, Джиджи, Мандрагора, Пеллегрі, Бонджорно.



Рома: Патрісіу — Манчіні, Кумбулла, Ібаньєс — Спінаццола, Верету, Олівейра, Залевські — Лор. Пеллегріні — Шомуродов, Абрахам.

Запасні: Фусато, Смоллінг, Карсдорп, Вінья, Мейтленд-Найлз, Крістанте, Діавара, Дарбо, Бове, Дзаньоло, Перес, Ель Шаараві, Афена-Гьян.



Гра Торіно — Рома почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.