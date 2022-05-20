Италия

Незалежно від підсумку фіналу Ліги конференцій УЄФА, команда Жозе Моуріньо зіграє в наступному розіграші Ліги Європи.

Упритул до фінішної лінії наближається більшість європейських топ-чемпіонатів, тому вже за підсумками прийдешніх вихідних ми остаточного дізнаємося про кінцевий вигляд їхніх турнірних таблиць. Зокрема, це стосується й італійської Серії A, де ще геть нічого не вирішено в чемпіонських перегонах, а не встиг розпочатися вікенд, як питання щодо участі римської Роми в наступному розіграші Ліги Європи могло було бути вирішеним окремо від інших зустрічей.

Для цього фіналістам Ліги конференцій УЄФА потрібно було на виїзді здолати Торино, який максимум, на що міг розраховувати, так це на просування повз Верону, яка наразі йде дев’ятою. Але фактично жодних перспектив для "биків" у звітній зустрічі не спостерігалося вже від самого її початку. "Вовки" зуміли завести м’яча на чужу половину поля, де спокійно розгойдували захист суперників. Працювала команда Жозе Моуріньо при цьому у відносно економному режимі, тому дійсно гольових моментів мала небагато.

Утім, господарі поля так і не наважилися на протидію, тому вже на 33-й хвилині зусиллями Теммі Абрахама гості вийшли вперед за рахунком. Дриблінг англійця на лівому фланзі штрафного завершився пострілом у дальній кут. А вже через невеликий проміжок ігрового часу бомбардир заробив на собі пенальті за підсумком фолу збоку голкіпера Беріші, якого підставив невдалою передачею назад Родрігес. Той-таки Абрахам підставився під фол, а потім потужно пробив у центр воріт.

Перемога в першому таймі розв’язувала руки Жозе Моуріньо на решту матчу, а Івана Юріча подібний результат змусив проводити одразу три заміни. На хід зустрічі це жодним чином не вплинуло, бо Рома, як і раніше, диктувала власні умови. А вже під завісу гри чергова помилка "биків" у захисті завершилася черговим пенальті, який цього разу привіз фолом проти Дзаньоло на лівому фланзі штрафного Бонджорно. При тому, що суперник декілька секунд тому з’явився на полі. Пеллегріні підійшов до позначки, та впевнено закрив зустріч.

Таким чином, римська Рома набрала 63 бали за поточний сезон, що дозволяє їй розраховувати на позицію не нижче за шосту. Торіно, у свою чергу, у найгіршому випадку може опинитися на 11 рядку.Торіно —0:3Абрахам, 33, 42 (пен.), Пеллегріні, 78 (пен.)Беріша — Аїна, Зіма, Родрігес (Бонджорно, 46), Ансальді (Сек, 46) — Лукіч, Річчі (Мандрагора, 84), Побега — Прат, Брекало (П’яца, 46) — Белотті (Пеллегрі, 68).Патрісіу — Манчіні, Кумбулла, Ібаньєс — Спінаццола (Вінья, 83), Верету, Олівейра (Крістанте, 58), Залевські (Карсдорп, 58) — Лор. Пеллегріні (Ель Шаараві, 83) — Шомуродов (Дзаньоло, 76), Абрахам.Попередження: Ансальді, Бонджорно — Ібаньєс, Шомуродов