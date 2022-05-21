Италия

Завершилися три поєдинки чемпіонату Італії.

У рамках тридцять восьмого туру чемпіонату Італії Аталанта вирушила в гості до Емполі, Лаціо, у свою чергу, приймав на своєму полі Верону, а Ювентус протистояв Фіорентині на виїзді.

Аталанта домінувала весь поєдинок, але примудрилася пропустити і залишилася без єврокубків наступного сезону.

Аталанта — Емполі 0:1

Гол: Штулац, 79

Лаціо, у свою чергу, пропустив два швидкі голи від Верони, але зміг перевернути хід зустрічі, проте все одно втратив переможний результат.

Лаціо — Верона 3:3

Голи: Кабрал, 16, Андерсон, 29, Педро, 62 — Сімеоне, 6, Лазання, 14, Хонгла, 76

Ювентус же вже був не обтяжений турнірним становищем і поступився Фіорентині на виїзді з рахунком 0:2.

Фіорентина - Ювентус 2:0

Голи: Дункан, 45+1, Гонсалес, 90+2