Завершилися три поєдинки чемпіонату Італії.
Фіорентина - Ювентус, getty images
21 травня 2022, 23:48
У рамках тридцять восьмого туру чемпіонату Італії Аталанта вирушила в гості до Емполі, Лаціо, у свою чергу, приймав на своєму полі Верону, а Ювентус протистояв Фіорентині на виїзді.
Аталанта домінувала весь поєдинок, але примудрилася пропустити і залишилася без єврокубків наступного сезону.
Аталанта — Емполі 0:1
Гол: Штулац, 79
Лаціо, у свою чергу, пропустив два швидкі голи від Верони, але зміг перевернути хід зустрічі, проте все одно втратив переможний результат.
Лаціо — Верона 3:3
Голи: Кабрал, 16, Андерсон, 29, Педро, 62 — Сімеоне, 6, Лазання, 14, Хонгла, 76
Ювентус же вже був не обтяжений турнірним становищем і поступився Фіорентині на виїзді з рахунком 0:2.
Фіорентина - Ювентус 2:0
Голи: Дункан, 45+1, Гонсалес, 90+2