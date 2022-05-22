До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Серії A.
Аталанта — Емполі, Getty Images
22 травня 2022, 08:05
У заключному турі цьогорічного розіграшу італійської Серії A бергамаській Аталанті потрібно було здобувати виключно перемогу в домашньому матчі проти Емполі заради продовження боротьби за місце в єврокубках проти Фіорентини. Однак, без Руслана Маліновського, який був відсутнім через дискваліфікацію, команда Джан П’єро Гасперіні нічого не змогла зробити з суперником, якого кількома днями раніше відчутно розігріла збірна України.
Огляд матчу:
Аталанта — Емполі 0:1
Гол: Штулац, 79
Аталанта: Муссо — де Роон, Джимсіті, Паломіно — Гатебур (Пессіна, 57), Фройлер (Демірал, 82), Копмейнерс (Скальвіні, 78), Дзаппакоста (Мехле, 78) — Пашаліч (Ілічіч, 82), Бога — Сапата.
Емполі: Вікаріо — Стояновіч, Віті, Луперто, Какаче (Парізі, 73) — Журковські, Аслані, Бандінеллі (Штулац, 68) — Гендерсон (Ді Франческо, 68) — Ла Мантія (Байрамі, 46), Кутроне (Бальданзі, 73).
Попередження: Фройлер — Стояновіч.
Джерело: MEGOGO.