Италия

Туринський клуб шукає можливості продовжити угоду з захисником.

Щодо ефективності трансферу нідерландського захисника Маттейса де Лігта з амстердамського Аяксу до туринського Ювентусу влітку 2019 року в більшості фанатів "зебр" і досі виникає занадто багато питань, проте керівництво клубу вбачає в цьому гравцеві майбутнє, тому намагається продовжити з ним контракт.

При цьому, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, "б’янконері" хочуть виміняти довший строк відносин із де Лігтом у вигляді контракту до 2025 або 2026 років на зменшення суми відступних.

Наразі, бажаючі придбати собі 22-річного футболіста мають виплатити 125 млн євро, проте Юве воліє зробити цей показник суттєво меншим — 75-80 млн євро.

Окрім того, туринський клуб хоче переглянути зарплатню виконавця, яка складає 11 млн євро.

Згідно з попередніми даними, уже найближчими днями має відбутися перший раунд перемовин між сторонам.

У поточному сезоні де Лігт зіграв 42 матчі, забивши три голи та ще один раз віддавши одну гольову передачу.