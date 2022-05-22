Италия

Виступи виконавця не схилило думку клуба на його користь.

Півзахисник італійської Фіорентини Лукас Торрейра, права на якого належать лондонському Арсеналу, провів поточний сезон у складі "лілій" на правах оренди.

У команди Вінченцо Італьяно було право викупу 26-річного виконавця після завершення угоди, однак ця опція коштувала б Фіорентині 15 млн євро.

Виступи в 35 матчах, п’ять забитих м’ячів та дві гольові передачі — судячи з повідомлень італійської преси, цього виявилося недостатньо для того, аби італійська команда виклала за футболіста вказану суму коштів.

Зокрема, це стало зрозуміло під час гри колективу з Флоренції проти туринського Ювентуса напередодні (2:0), коли Торрейрі дали зіграти лише кілька хвилин наприкінці зустрічі, аби ненароком не активувати автоматичне зобов’язання викупу.