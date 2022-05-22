Италия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Серії A.

Туринський Ювентус перед останнім туром національної першості не мав жодних перспектив у плані підвищення власного місця в турнірній таблиці, тому й не дивно, що в підсумку "б’янконері" програли більш мотивованій Фіорентині виїзді. За рахунок двох голів без відповіді команда Вінченцо Італьяно не тільки здобула для себе перепустку до наступного розіграшу єврокубків, а й позбавила її бергамаську Аталанту з Русланом Маліновським.

Огляд матчу:

Фіорентина — Ювентус 2:0

Голи: Дункан, 45+1, Гонсалес, 90+2.

Фіорентина: Терраччано — Венуті (Одріосола, 61), Міленковіч, Ігор, Біраги — Бонавентура, Амрабат, Дункан (Торрейра, 85) — Гонсалес, Пьонтек (Кабрал, 85), Сапонара (Іконе, 69).

Ювентус: Перін (Пінсольо, 46) — Де Лігт, Бонуччі, К’єлліні (Ругані, 46) — Бернардескі (Аке, 60), Локателлі, Міретті (Маккенні, 76), Рабіо, Алекс Сандро — Кин (Влаховіч, 76), Дібала.

Попередження: Ігор, Венуті, Амрабат — Кін, Рабіо, Де Лигт.

Джерело: MEGOGO.