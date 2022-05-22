Италия

Голи Політано, Зелінські та Демме ніяк не допомогли неаполітанцям покращити свою підсумкову третю позицію.

У поєдинку останнього туру італійської Серії А Спеція приймала на полі Наполі.

Цей матч не вирішував турнірних завдань для обох команд, оскільки Спеція раніше вже зберегла перепустку у вищому дивізіоні Італії, тоді як Наполі кваліфікувався до Ліги чемпіонів, посівши підсумкове третє місце.

Що стосується самої зустрічі, то неаполітанці здобули розгромну перемогу над господарями поля, відправивши в їх ворота три м'ячі без відповіді.

Український півзахисник Спеції Віктор Коваленко, права на якого належать Аталанті, з'явився на полі на 62-й хвилині, але результативними діями відзначитись не встиг. Можливо, українець провів свій останній матч у футболці Спеції.

Спеція — Наполі 0:3

Голи: Політано, 4, Зелінські, 25, Демме, 36