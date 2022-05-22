Италия

Форвард Лаціо став лідером бомбардирської гонитви.

Закінчився сезон-2021/22 у чемпіонаті Італії, який підкорився Мілану. Команда Пьолі перше з 2011 року підняла головний трофей країни над головою.

Але найкращим бомбардиром цього чемпіонату став представник Лаціо — Чіро Іммбобіле. Він зміг забити 27 голів при двох асистах.

Друге місце зайняв форвард Ювентуса Душан Влаховіч з 24 голами. Більшість з них він забив у футболці Фіорентини.

Найкращим асистентом Серії А-2021/22 став нападник Сассуоло Доменіко Беррарді з 14 асистами. На другій позиції три футболісти: Ніколо Барелла (Інтер, 11), Хакан Чалханоглу (Інтер, 11), Сергій Мілінковіч-Савіч (Лаціо, 11).