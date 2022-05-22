Италия

Завершився останній тур чемпіонату Італії.

У 38-му турі Серії А Інтер на своєму полі приймав Сампдорію. Колективу Сімоне Індзагі необхідно було перемагати і чекати на осічку від Мілана, щоб завоювати чемпіонський титул.

Однак "россонері" впевнено здолали свого опонента в особі Сассуоло та здобули вперше за одинадцять років чемпіонство.

Інтер – Сампдорія 3:0

Голи: Перішич, 49, Корреа, 55, 57

Інтер: Ханданович, Думфріс, де Врей (Раноккія, 73), Шкріньяр, Бастоні (Дімарко, 60), Перішич (Гозенс, 59), Брозович, Чалханоглу, Барелла (Відаль, 59), Корреа (Кайседо, 73).

Сампдорія: Аудеро, Берешинськи, Йосіда (Маньяні, 78), Феррарі, Ауджелло, Кандрева (Дамсгор, 62), Сабірі, Рінкон (Йєпес, 84), Торсбю (Трімболі, 62), Роналду Вієйра (Аскільд, 77), Капуто.

Попередження: Йосіда (5), Барелла (29), Феррарі (66).