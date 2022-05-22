Италия

Вперше команда стала чемпіоном країни за 11 років.

Мілан у рамках заключного 38 туру італійської Серії А зумів на класі здолати Сассуоло з рахунком 3:0.

Ударний перший тайм став залогом успіху Мілана в усьому поєдинку. Рахунок відкрив на 17 хвилині Олівьє Жиру після пасу від Леау.

На 32 хвилині Леау знову відзначився гольовою передачею на Жиру, який оформив дубль. Третій гол прийшов за 4 хвилини. Кессьє забив з передачі Леау, яка стала для нього вже третьою за гру.

У другому таймі гра трохи заспокоїлась. Мілан вже намагався грати з позиції захисту, але Сассуоло не змогло забити бодай раз.

Таким чином Мілан виграв Серію А. Такий успіх підкорився команді вперше з сезону-2010/11.

Сассуоло - Мілан 0:3

Голи: Жиру, 17, 32, Кессьє, 36

Сассуоло: Консіглі (Саталіно, 82) — Мюлдур, Айхан, Феррарі (Пелузо, 82), Кіріопулос — Фраттезі (Траоре, 58), Лопес (Маньянеллі, 46), Матеус — Берарді (Дефрель, 68), Распадорі — Скамакка.

Мілан: Маньян — Ернандес, Томорі (Романьолі, 81), Калулу, Калабріа — Кессьє, Тоналі (Беннасер, 46), Круніч (Діас, 72), Салемакерс (Флоренці, 81), Леау — Жиру (Ібрагімовіч, 72).

Попередження: Лопес, Кіріопулос, Тоналі