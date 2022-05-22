Вперше команда стала чемпіоном країни за 11 років.
Мілан, Getty Images
22 травня 2022, 20:56
Мілан у рамках заключного 38 туру італійської Серії А зумів на класі здолати Сассуоло з рахунком 3:0.
Ударний перший тайм став залогом успіху Мілана в усьому поєдинку. Рахунок відкрив на 17 хвилині Олівьє Жиру після пасу від Леау.
На 32 хвилині Леау знову відзначився гольовою передачею на Жиру, який оформив дубль. Третій гол прийшов за 4 хвилини. Кессьє забив з передачі Леау, яка стала для нього вже третьою за гру.
У другому таймі гра трохи заспокоїлась. Мілан вже намагався грати з позиції захисту, але Сассуоло не змогло забити бодай раз.
Таким чином Мілан виграв Серію А. Такий успіх підкорився команді вперше з сезону-2010/11.
Сассуоло - Мілан 0:3
Голи: Жиру, 17, 32, Кессьє, 36
Сассуоло: Консіглі (Саталіно, 82) — Мюлдур, Айхан, Феррарі (Пелузо, 82), Кіріопулос — Фраттезі (Траоре, 58), Лопес (Маньянеллі, 46), Матеус — Берарді (Дефрель, 68), Распадорі — Скамакка.
Мілан: Маньян — Ернандес, Томорі (Романьолі, 81), Калулу, Калабріа — Кессьє, Тоналі (Беннасер, 46), Круніч (Діас, 72), Салемакерс (Флоренці, 81), Леау — Жиру (Ібрагімовіч, 72).
Попередження: Лопес, Кіріопулос, Тоналі