Италия

У клубі досі не визначилися щодо подальшої долі хорватського футболіста.

Міланський Інтер не впорався з головним завданням на поточний сезон, яке полягало в захисті чемпіонського титулу, тому під час літнього трансферного вікна буде розмірковувати над необхідністю вносити корективи до власного складу.

Дотичне це питання, зокрема, і до долі хорватського півзахисника Івана Перішича, угода з яким у "змій" добігає кінця вже найближчим часом.

Показниками 33-річного виконавця в 10 голів та дев’ять гольових передач за 49 зіграних матчів "нерадзуррі" залишилися вдоволеними, але подальші виступи хорвата в Мілані будуть залежати від підсумків зустрічі з керівництвом клуба.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, чекати на неї залишилося недовго — уже найближчими годинами заплановано прибуття агентів гравця до головного офісу клубу задля обговорення нової угоди строком до 2024 року.