Звання MVP кампанії-2021/22 у чемпіонаті Італії отримав форвард Мілана.
Рафаель Леау, Seria A
23 травня 2022, 13:59
Нападник Мілана Рафаель Леау став найціннішим гравцем сезону, що завершився, в італійській Серії А. Про це повідомляє офіційний сайт турніру.
Команда 22-річного португальця за підсумками кампанії-2021/22 виборола своє перше чемпіонство за останні одинадцять років.
Сам футболіст провів у минулому сезоні Серії А 34 поєдинки, в яких йому вдалося забити 11 голів та віддати 10 результативних передач.
За такі показники результативності Рафаель Леау отримав звання MVP сезону в Серії А.
Зазначимо, що торік цю нагороду отримав форвард Інтера Ромелу Лукаку, який нині захищає кольори лондонського Челсі.