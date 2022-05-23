Италия

Звання MVP кампанії-2021/22 у чемпіонаті Італії отримав форвард Мілана.

Нападник Мілана Рафаель Леау став найціннішим гравцем сезону, що завершився, в італійській Серії А. Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Команда 22-річного португальця за підсумками кампанії-2021/22 виборола своє перше чемпіонство за останні одинадцять років.

Сам футболіст провів у минулому сезоні Серії А 34 поєдинки, в яких йому вдалося забити 11 голів та віддати 10 результативних передач.

За такі показники результативності Рафаель Леау отримав звання MVP сезону в Серії А.

Зазначимо, що торік цю нагороду отримав форвард Інтера Ромелу Лукаку, який нині захищає кольори лондонського Челсі.