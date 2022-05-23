Италия

Бельгійський форвард приєднається до "россонері" на правах вільного агента.

Нападник Ліверпуля Дівок Орігі вирішив змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно, про що напередодні повідомив керівництво мерсисайдців.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, плани 27-річного бельгійця не змінилися, і він вирішив приєднатися до чинного чемпіона Італії – Мілана.

За інформацією джерела, Орігі пройде медобстеження в новому клубі наступного тижня, а потім стане гравцем Мілана на правах вільного агента через контракт з Ліверпулем.

У поточному сезоні Дівок провів за Ліверпуль 18 неповних матчів у всіх турнірах, переважно виходячи на заміну, в яких він забив 6 голів та віддав 4 асисти.