Италия

Захисник продовжить кар'єру у складі "богині" на постійній основі.

Меріх Демірал залишиться в Аталанті, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, "богиня" викупить контракт у Ювентуса турецького захисника. Очікується, що туринський клуб отримає за свого футболіста 23 мільйони євро.

Незабаром Демірал приєднається до Аталанти на постійній основі.

Цього сезону Демірал провів 28 матчів за Аталанту в Серії А: на його рахунку один гол і дві результативні передачі.