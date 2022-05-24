Италия

Досвідченний футболіст спробує допомогти клубу закріпитись в Серії А.

Атакувальний півзахісник Салернітани Франк Рібері проведе наступний сезон в стані "морських коників".

В контракті француза є пункт, згідно з яким угода пролонгується ще на рік в тому випадку, якщо Салернітана збереже своє місце в еліті італійського футболу, повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Це стало можливим завдяки нічийного результату Кальярі в матчі із Венецією, тож поразка команди в матчі проти Удінезе не сприяла вильоту до Серії Б.

Раніше повідомлялось, що Салернітана має намір підсилитись ще одним віковим футболістом атакувальної ланки.