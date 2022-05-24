Досвідченний футболіст спробує допомогти клубу закріпитись в Серії А.
франк рібері, getty images
24 травня 2022, 17:15
Атакувальний півзахісник Салернітани Франк Рібері проведе наступний сезон в стані "морських коників".
В контракті француза є пункт, згідно з яким угода пролонгується ще на рік в тому випадку, якщо Салернітана збереже своє місце в еліті італійського футболу, повідомляє Джанлука Ді Марціо.
Це стало можливим завдяки нічийного результату Кальярі в матчі із Венецією, тож поразка команди в матчі проти Удінезе не сприяла вильоту до Серії Б.
Раніше повідомлялось, що Салернітана має намір підсилитись ще одним віковим футболістом атакувальної ланки.