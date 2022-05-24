Италия

Уругваєць може повернутись до чемпіонату Італії.

Колишній нападний Парі Сен-Жермен, Палермо, Наполі та Манчестер Юнайтед Едінсон Кавані близький до того, щоб повернутись в чемпіонат Італії.

В послугах уругвайського футболіста зацікавлена Салернітана, яка за підсумками сезону змогла зберігти прописку в елітному дивізіоні, повідомляє Екрем Конур.

У поточному сезоні Кавані провів 15 матчів в АПЛ за Манчестер Юнайтед: на його рахунку два голи та одна результативна передача.

Раніше повідомлялось, що в поверненні форварда зацікавлений Наполі.