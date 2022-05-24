Уругваєць може повернутись до чемпіонату Італії.
едінсон кавані, getty images
24 травня 2022, 16:45
Колишній нападний Парі Сен-Жермен, Палермо, Наполі та Манчестер Юнайтед Едінсон Кавані близький до того, щоб повернутись в чемпіонат Італії.
В послугах уругвайського футболіста зацікавлена Салернітана, яка за підсумками сезону змогла зберігти прописку в елітному дивізіоні, повідомляє Екрем Конур.
У поточному сезоні Кавані провів 15 матчів в АПЛ за Манчестер Юнайтед: на його рахунку два голи та одна результативна передача.
Раніше повідомлялось, що в поверненні форварда зацікавлений Наполі.