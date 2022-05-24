Бразильський півзахисник може повернутися до Серії А.
Аллан, getty images
24 травня 2022, 19:58
Лаціо розглядає різні варіанти посилення середньої лінії поля у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Corriere Dello Sport, римський клуб націлився на півзахисника Евертона Аллана, який раніше працював із Мауріціо Саррі в Наполі.
Зазначимо, що цього сезону бразильський футболіст провів 31 поєдинок, у якому відзначився трьома результативними передачами.
Нагадаємо, що Саррі продлить контракт із Лаціо, якщо отримає гарантії на літній трансферний ринок.