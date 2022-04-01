Италия

Тренеру потрібно 7-8 нових гравців.

Володар Лаціо Клаудіо Лотіто та тренер команди Мауріціо Саррі 31 березня провели зустріч, на який спланували майбутне клубу — повідомляє Calciomercato.com.

Саррі був незадоволений зимовим трансферним вікном, тож навіть погрожував, що покине Лаціо. Лотіто пояснив це тим, що він хотив “збалансувати” рахунки клубу.

Після отримання піврічного звіту Лаціо залишається “у плюсі”, тож можна починати розмову про тих гравців, які потрібні Саррі. Список не розголошується, але, за інформацією видання, це будуть не гравці калібру Кабрала чи Каменовича, а дійсно європейського рівня.

Якщо Саррі погодиться на новий контракт, то у Лотіто вже приготована угода до червня 2025 року.