Наближається момент підписання контракту з гравцем Шахтаря.
Маркос Антоніо, фото ФК Шахтар Донецьк
25 травня 2022, 07:30
Кількома днями раніше в італійський пресі з’явилося повідомлення щодо успішного початку процесу перемовин між римським Лаціо та півзахисником донецького Шахтаря Маркосом Антоніо.
"Орли" тоді запропонували 21-річному бразильцю контракт строком до 2027 року, згідно з яким він має отримувати по 2 млн євро за сезон.
Антоніо прийняв ці умови, після чого не минуло й тижня, як Лаціо запросив його пройти медичний огляд, що є обов’язковою передумовою для підсумкового підписання угоди про перехід.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, необхідні процедури мають бути проведені до початку вікенду.
У якості можливої компенсації за свого футболіста "гірники" можуть розраховувати на суму в 9 млн євро.
На поточний момент Антоніо відіграв 101 матч за Шахтар, забивши дев’ять голів та віддавши п’ять гольових передач.