Италия

Наближається момент підписання контракту з гравцем Шахтаря.

Кількома днями раніше в італійський пресі з’явилося повідомлення щодо успішного початку процесу перемовин між римським Лаціо та півзахисником донецького Шахтаря Маркосом Антоніо.

"Орли" тоді запропонували 21-річному бразильцю контракт строком до 2027 року, згідно з яким він має отримувати по 2 млн євро за сезон.

Антоніо прийняв ці умови, після чого не минуло й тижня, як Лаціо запросив його пройти медичний огляд, що є обов’язковою передумовою для підсумкового підписання угоди про перехід.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, необхідні процедури мають бути проведені до початку вікенду.

У якості можливої компенсації за свого футболіста "гірники" можуть розраховувати на суму в 9 млн євро.

На поточний момент Антоніо відіграв 101 матч за Шахтар, забивши дев’ять голів та віддавши п’ять гольових передач.